[Gerucht] Nieuwe Pokémon gespot in Pokémon Scarlet & Violet-trailer

Wat zijn Pokémon-fans toch scherp!

Gisteren bracht The Pokémon Company een uitgebreide trailer uit van Pokémon Scarlet & Violet. Fans van de Pokémon-series hebben in die beelden enkele tot nu toe onbekende Pokémon ontdekt. Het betreft twee wezens, die beide zeer kort en vaag in beeld zijn op de achtergrond. Echter is het de fans toch gelukt ze eruit te pikken. Er wordt gespeculeerd dat de eerste Pokémon een pre-evolutie van Armarouge / Ceruledge zou kunnen zijn. De contouren zijn duidelijk zichtbaar en zelfs een paar kleuren. Hieronder kan je hem zelf bekijken. Wat denk jij dat het moet voorstellen?

Daarnaast is er nog een andere Pokémon gespot. Deze zit helaas wel verstopt achter de camera UI van de game en is daardoor amper te zien. Het is dus zeer lastig er iets zinvols van te maken. Kan jij wat maken van onderstaande afbeelding?

Er is nog veel meer nieuws bekendgemaakt over de Pokémon Scarlet & Violet naast deze vage screenshots, lees hier over al het nieuws uit de nieuwe trailer.

Hoe denk jij over deze beelden? En wat heb jij bedacht als Pokémon op basis van deze afbeeldingen? Laat je mening achter in de reacties!