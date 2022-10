Behind the Scenes van het Pokémon-nummer Celestial verschenen

Neem een kijkje achter de schermen en zie hoe Celestial van Ed Sheeran werd opgenomen!

Vorige week verscheen er een nummer van Ed Sheeran in samenwerking met Pokémon. Ed Sheeran is een zeer grote Pokémon-fan en is daarom een geschikte keuze voor een heus Pokémon-nummer. Het nummer Celestial is sindsdien te beluisteren op de streamingdiensten, maar zal ook in Pokémon Scarlet & Violet te horen zijn. Vandaag is er op het YouTube-kanaal van YouTube een Behind the Scenes-video verschenen van het nummer. Deze kan je hieronder bekijken.

Pokémon Scarlet & Violet verschijnen op 18 november op de Nintendo Switch. Gisteren werd er nog een zeer uitgebreide trailer getoond. Hierin werd er een hoop nieuwe informatie aangekondigd.

Heb jij Celestial al op repeat staan? Hoe vind jij de Behind the Scenes? Laat het ons weten in de reacties.