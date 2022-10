The Super Mario Bros. Movie allereerste beelden!

De eerste beelden zijn gearriveerd!! Wat vinden jullie ervan?

Het moment is daar; er zijn voor het eerst beelden van de aankomende film over Mario verschenen. Nintendo wijdde er een speciale Nintendo Direct aan.

Shigeru Miyamoto, de bedenker van onder andere Mario verwelkomde ons dit keer. Hij sprak zijn lof uit over het team van Illumination (The Minions) die aan de film hebben gewerkt. Daarna uitte ook de baas van Illumination, Chris Meledandri zijn blijdschap over het proces van de film en zijn gedroomde samenwerking met Nintendo.

Daar bleef het echter niet bij, want ook de twee grote hoofdrollen kwamen kort in beeld. Chris Pratt (Mario) en Jack Black (Bowser) vertelden enthousiast over het opnemen van The Super Mario Bros. Movie. Na deze verwachtingsvolle introducties kwam daar dan toch het moment waar veel Nintendo fans op aan het wachten waren; de eerste trailer van de film.

We willen er niet teveel over spoileren, dus kijk hieronder maar naar de beelden:

Jullie eerste reacties lezen wij hieronder natuurlijk heel graag!! Wat vinden jullie van The Super Mario Bros. Movie trailer?