Rogue-lite Dead Cells krijgt Boss Rush!

Meer en moeilijkere gevechten staan je te wachten!

Dead Cells, een rogue-lite game die beliefd is onder fans en ook vrij bekend is (zo niet, raad ik aan om het spel eens te bekijken). Nu hebben Motion Twin en Evil Empire bekend gemaakt dat in de nieuwste update voor Dead Cells er een Boss Rush modus zal worden toegevoegd.

In deze modus vecht je door vier stages van bosses heen én versterkte versies. Specifiek zijn er vier nieuwe deuren toegevoegd met elk een nieuwe uitdaging:

– 3 Bosses

– 3 Bosses met Modifiers

– 5 Bosses

– 5 Bosses met Modifiers.

Er is met deze nieuwe modus ook een nieuw wapen, nieuwe skill en nieuwe mutation te bemachtigen. Lees de volledige patch notes hier.

De update is gratis en zal later in oktober uitkomen. Ga jij het spel dan nu toch een keer proberen? Of ben je misschien een veteraan die nu een reden heeft het spel weer op te pakken? Laat het hieronder weten.