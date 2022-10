[Review] Hokko Life – Naar hartenlust ontwerpen

Een slap aftreksel van Animal Crossing? Of heeft Hokko Life toch zo zijn eigen charme?

Ontwikkelaar Wonderscope bracht een tijd geleden Hokko Life uit in early access voor de pc. Sindsdien zijn er vele functies en activiteiten toegevoegd en is de game sinds 27 september officieel verschenen op de Nintendo Switch. Hokko Life doet al snel denken aan de andere bekende simgame op de Switch, namelijk Animal Crossing: New Horizons. Als pluspunt zou Hokko Life uitgebreide mogelijkheden moeten hebben om alle voorwerpen en meer naar wens aan te kunnen passen, maar is dat echt zo? En weet het zich wel van Animal Crossing te onderscheiden? Je leest het in onze review.

Herbouw de stad

Wanneer je Hokko Life voor het eerst opstart, word je gelijk verwelkomd met lange laadtijden. Dat is helaas iets wat je tijdens het spelen vaker zal hebben bij het in- en uitlopen van gebieden. Gelukkig kan je na het wachten wel beginnen met het spel. Als eerste moet je natuurlijk jouw personage ontwerpen en dan start jouw avontuur in Hokko Life. Wegens onbekende redenen kom je met de trein aan in het plaatsje Hokko. Daar word je verwelkomd door Moss en Oma en bieden ze je al snel een slaapplaats aan. De andere dag krijg je jouw huisje toegewezen en is het tijd om materialen te gaan verzamelen. Die heb je natuurlijk wel nodig als je wilt helpen de stad op te knappen.

Het verzamelen van materialen is vrij simpel en ongeveer het enige wat je in de beginweek kan doen in Hokko Life. Gelukkig komen er snel nieuwe dingen bij, zoals insecten vangen, vissen, de mijn in, gewassen verbouwen en nog veel meer. Dit alles gebeurt volgens een in-game klok, waardoor een dag gelukkig niet al te lang duurt. Vind je het echter wel te lang duren, dan kan je naar bed gaan en de tijd een paar uur vooruit draaien of naar de volgende dag gaan. Daardoor kan je de game makkelijk op jouw eigen tempo spelen en het overslaan van uren is best handig wanneer je op iets moet wachten. Ondanks dat de beginweek wat saai was, vind ik wel dat er voldoende te beleven valt in de game. Je zal alleen je draai moeten vinden en moeten ontdekken wat jij het liefste in Hokko Life doet.

Het verhaal zelf vind ik flinterdun, wat natuurlijk wel gelijk doet denken aan de oudere Animal Crossing-games waar je ook zomaar in een dorpje aankwam. De vergelijking met Animal Crossing: New Horizons is natuurlijk ook makkelijk te maken, want het komt qua game redelijk vergelijkbaar over. Echter zijn er wel degelijk grote verschillen te vinden, zoals de eerdere genoemde klok, maar ook de vele opties om voorwerpen te ontwerpen in Hokko Life.

Ontwerpen

In Animal Crossing: New Horizons miste ik regelmatig de optie om alles aan te passen zoals ik het wil. Dit is waar Hokko Life voor mij echt om draait. Je hebt talloze opties om aanpassingen te doen aan jouw woning of die van jouw medebewoners. Voor het inrichten kan je zelf meubels ontwerpen en ze plaatsen zoals jij wil. Zelfs eigen kleding ontwerpen is mogelijk. Hierdoor zijn de mogelijkheden veel groter dan in Animal Crossing, wat ik dus zeker een pluspunt vind.

Ik vind het alleen jammer dat de besturing om voorwerpen te plaatsen niet lekker werkt. Het gaat vaak te traag of te snel, omdat het zo gevoelig is voor de miniemste beweging van de stick. Hierdoor is het best frustrerend om een voorwerp op de plek te krijgen waar jij hem wilt hebben. Tijdens het ontwerpen van meubels had ik helaas ook last van de onhandige besturing. Het werkt gewoon niet intuïtief, waardoor ik het gevoel kreeg alsof het niet voor de Nintendo Switch was geoptimaliseerd.

Mayor Merits

Opdrachten krijg je meer dan zat in Hokko Life. Soms voelt de hoeveelheid zelfs overweldigend aan, maar aan de andere kant ook wat inhoudsloos. Wanneer je namelijk met bewoners praat, dan krijg je zeer regelmatig een opdracht. Maar echt gesprekken waardoor je je verbonden gaat voelen met de bewoners, zijn er niet. Je kan namelijk wel antwoorden, maar je krijgt negen van de tien keer maar één antwoordoptie, wat het dan redelijk onzinnig maakt. Daardoor vond ik het wat nutteloos worden om steeds maar de opdrachten te voltooien voor mijn medebewoners.

Naast opdrachten van bewoners zijn er ook Mayor Merits. Dit zijn een soort simpele opdrachten waarmee je nieuwe functies of verbeterde tools kan vrijspelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een bepaalde afstand af te leggen, bepaald aantal keren zwaaien naar bewoners of zoveel voorwerpen maken. Deze opdrachten vind ik nog het meest zinvol, omdat er daadwerkelijk soms een handige beloning tegenover staat. Daarom was ik vaak druk bezig om nieuwe doelen te behalen.

Eentonige uitstraling

Alle bewoners in Hokko zijn beesten, zoals olifanten, honden of zebra’s. Sommige zijn best schattig, maar een paar vind ik er best vreemd uitzien. Daarbij bewegen ze af en toe wat raar en lopen ze regelmatig door voorwerpen heen. Al zie je dat niet alleen bij de bewoners, maar ook bij de insecten die soms dwars door een huis heen vliegen. Daarbij loopt de verkoper gewoon door de winkel op de achtergrond, terwijl je met hem in gesprek bent over wat je wilt verkopen. Het zijn misschien kleinigheden, maar ze doen wel afbreuk aan hoe je de game ervaart. Het is gewoon nog niet af, ook al is de game wel recent uit early access.

De omgeving heeft een rustige en mooie stijl. Het is kleurijk en er fladdert overal wel wat rond. Daarnaast worden de seizoenen ook goed weergegeven en zijn de insectensoorten passend bij de tijd van het jaar. Hierdoor is de beleving kloppend en heb je altijd wel zin om weer even te kijken wat er nu weer te vangen valt aan insecten en vissen.

Conclusie

Hokko Life is overduidelijk in simgame die overeenkomsten vertoont met Animal Crossing: New Horizons. Echter heeft het wel zo zijn eigen charme en heeft het zeker als pluspunt dat er veel te ontwerpen valt. Naast dat je van alles en nog wat kan ontwerpen, is er voldoende te doen in Hokko Life. De beginweek mag dan wat saai zijn, maar daarna volgen er algauw meer nieuwe functies. Daarbij volgen de dagen de in-game klok en kan je door te gaan slapen de tijd versnellen. Op die manier kan je de game spelen zoals je wilt. Helaas is er geen echte interactie met de bewoners, op het geven van opdrachten na. Opdrachten zijn er namelijk voldoende en de Mayor Merits geven je goede motivatie om taken te voltooien.

De uitstraling van de bewoners is wat eentonig, maar sommige van hen hebben wel wat schattigs. Daarbij is de omgeving wel op een mooie manier vormgegeven. De grootste minpunten zijn dat er wel wat glitches zijn en dat de besturing tijdens het ontwerpen niet lekker werkt. Al met al is Hokko Life voor de €19,99 die het kost wel vermakelijk, maar het voelt nog niet af aan. Ik raad het daarom aan om op een paar updates te wachten of het spel in de aanbieding te kopen, want het is voor de mensen die graag ontwerpen wel een leuke game.

+ Vele mogelijkheden om te ontwerpen

+ Voldoende te doen

+ Mayor Merits zorgen voor voldoende opdrachten

+ Mooie omgevingen

– Glitches

– Besturing werkt niet altijd prettig

– Game voelt soms eentonig aan

DN-Score: 6,2