Kijk je mee? Nintendo Direct – The Super Mario Bros. Movie-presentatie

Vanavond om 22:05 Nederlandse tijd!

Nintendo heeft eerder deze week een Nintendo Direct: The Super Mario Bros. Movie-presentatie aangekondigd en vanavond kun je deze live meekijken via onderstaande video! In deze presentatie hoef je overigens geen game-informatie te verwachten. Het draait namelijk geheel om de aankomende The Super Mario Bros. Movie. Tijdens de presentatie krijg je de eerste trailer van deze aankomende film voorgeschoteld.

De presentatie is vanavond om 22:05 uur Nederlandse tijd bekijken via onderstaande stream. Ben jij erbij? Laat het ons hieronder weten!