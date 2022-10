Kao The Kangaroo krijgt speciale Halloween DLC

Nog 25 dagen tot Halloween en nog 7 dagen tot de angstaanjagende update!

Het is weer die tijd van het jaar: een maand vol pompoenen en griezels. Eind deze maand is het Halloween en om dat te vieren krijgt Kao The Kangaroo volgende week speciale DLC die in het teken staat van de spannendste feestdag van het jaar. De Oh! Well!-DLC zal vijf gloednieuwe levels bevatten én er worden ook vijf nieuwe kostuums toegevoegd waarmee jij Kao kan bekleden. Het prijskaartje voor deze extraatjes is €6,99 en verschijnt 13 oktober. Mocht je het spel nog niet hebben, dan kan je ook een bundel kopen die het hoofdspel bevat alsmede de twee gratis DLC-pakketten en deze nieuwe update. Deze is dan te koop voor €34,99. Ben jij benieuwd wat je kan verwachten van deze Halloween-DLC? Bekijk dan de trailer hieronder.

Menno kon afgelopen mei al aan de slag met het hoofdspel. Lees hier wat hij van het spel vond!