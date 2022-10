Hoe draait Overwatch 2 op de Switch?

Wat blijkt? Best wel goed!

Voor velen is Overwatch een begrip in de game industrie. Of het nou positief of negatief is, de meeste mensen waren op de hoogte dat Overwatch 2 er aan zat te komen. Nu is het zover en kun je los gaan in de game op meerdere platformen, zo ook de Nintendo Switch.

Één van de dingen waar je bij dit soort games toch wat over twijfelt is of het wel goed kan draaien. De Switch is een toffe console, maar nou niet het hoogstaande toppertje als het gaat op grafisch vermogen en kracht. Daarom fijn dat er nu gameplay te vinden is om een goed beeld te krijgen van de game op de Switch.

Overwatch 2 is een free-to-play game waarin je in teams van 5v5 het tegen elkaar opneemt. Er is onderhand een roster van 35 helden, 22 maps en 6 game modi om in te spelen. Waar voorheen Overwatch een betaald spel was is het spel nu gratis, wat betekent dat het verdienmodel hem vooral zit in de Battle Pass en cosmetics.

Zoals de gameplay laat zien draait het spel soepel en gaat de stijl niet verloren op de Switch. En, mocht je het nog niet weten, Overwatch 2 is compleet cross-play. Heb jij het spel al geprobeerd? Wat vindt je van de verschillen die de game heeft ondergaan tussen het origineel en dit tweede deel? Laat het hieronder weten.