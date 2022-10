Een nieuwe blik op Pokémon Scarlet & Violet

Girafarig evolueert in Farigiraf!

Gisteren kondigde The Pokémon Company aan dat er vandaag om 15:00 een nieuwe trailer zou gaan verschijnen van Pokémon Scarlet & Violet. Deze is zojuist verschenen en kan je hieronder in zijn geheel bekijken. In de trailer die ruim 14 minuten duurt krijg je een inkijkje in de avonturen die vier verschillende trainers beleven. De eerste komt bijvoorbeeld een basis van Team Star tegen en laat zien hoe je die kan binnenvallen. De tweede showt de TM Machine in een Pokémon Center. TM’s kunnen in deze game gemaakt worden met League Points en materialen, die je tijdens jouw reis verzamelt. Een TM is nog steeds voor eenmalig gebruik, maar je kan er natuurlijk altijd meer van maken.

Girafarig heeft een nieuwe evolutie gekregen, namelijk Farigiraf. Deze ziet er nogal apart uit, het hoofd van zijn lichaam en het hoofd van de staart zijn één geworden. Farigiraf is Normal/Fairy-type en heeft de ability Cud Chew/Armor Tail. Cud Chew is een nieuwe ability en houdt in dat als de Pokémon een bes eet, zal deze dat aan het eind van de volgende beurt opnieuw doen.

Picknicken kan overal in de regio en is een manier om jouw Pokémon te herstellen. Met sandwiches, die je zelf kan maken, kan je de HP herstellen en kan de Pokémon ook andere nuttige effecten krijgen. Natuurlijk is picknicken ook met vrienden mogelijk. Daarnaast is het soms noodzakelijk om jouw Pokémon te wassen, omdat deze nogal vies is geworden van het vechten en lopen. Op die manier wordt de band tussen trainer en Pokémon versterkt en wordt alle HP hersteld.

Al met al een hoop nuttige en leuke nieuwe functies. Natuurlijk wordt er in de trailer nog veel meer getoond, maar dit zijn de meest opvallende dingen. Pokémon Scarlet & Violet verschijnen op 18 november. Tevens verschijnt er een speciale Nintendo Switch – OLED-model van Pokémon Scarlet & Violet op 4 november. Wat vind jij van de trailer? Ga je de game halen? Laat het ons weten in de reacties!