[Review] Dreamworks Dragons: Legends of the Nine Realms – Komt vier realms tekort

How to Train Your Dragon waren geweldige films, maar of de game dat ook is? Je leest het hier.

Dreamworks Dragons: Legends of the Nine Realms is een spel gebaseerd op de cartoon, Dragons: The Nine Realms. Het speelt zich net zoals de serie af in een wereld 1.300 jaar na de gebeurtenissen uit How to Train Your Dragon. Echter waar de films het altijd goed deden, heeft de game wat minder charme. Waarom precies en of dit een goede game voor jou of jouw kinderen is, lees je hier.

Rechttoe rechtaan gameplay

De game is gericht op jongere kinderen en dat is te merken aan de simpele gameplay. Elke draak heeft namelijk dezelfde soort aanvallen. Een lichte aanval, een zware aanval, vliegen en een ademaanval. Wel hebben alle vier de draken een ander element waarmee ze kunnen aanvallen. Er zijn geen combinaties en flinke verschillen tussen de kracht van de draken is ook niet echt aanwezig.

Hierdoor worden de levels redelijk rechttoe rechtaan. Je hoeft namelijk niet echt van draak te wisselen behalve wanneer je te veel schade hebt opgelopen of wanneer er een obstakel naar voren komt met een specifiek element dat je moet gebruiken om het te vernietigen.

De levels zijn zelf namelijk ook niet lastig om doorheen te komen. Het is wel duidelijk waar je heen moet, maar doordat de camera net wat raar staat kom je soms wat vast te zitten. Dit is vooral te merken wanneer je vliegt. Je zit dan net achter een hoekje van een rots waardoor je niet verder komt. Toch zorgt dit probleem er niet voor dat je belangrijke plekken zal missen, want echte verzamelitems kom je toch niet tegen.

Een goed onderdeel van de gameplay is de uitgebreide skilltree voor iedere draak. Door kristallen die je constant verzamelt, kun je vaardigheden vrijspelen. Nu zijn de vaardigheden beperkt tot meer levens, sterkere aanvallen en dat soort upgrades, maar het is zeker voor de beginnende speler fijn dat ze later in het spel niet helemaal overrompeld worden.

Waar zijn de overige vier realms?

Hoewel het Legends of the Nine Realms heet, bevat het spel er maar vijf. Deze vijf realms hebben allemaal vijf levels die elk iets meer dan 20 minuten duren als je alles verzamelt en verkent. Hierdoor kun je het spel in zo’n vijf uur uitspelen wat best wel erg kort is voor de prijs van het spel (zo’n 40 euro), zeker als de kwaliteit van het spel ook niet extreem hoog ligt.

Er wordt wel geprobeerd om de content iets groter te laten aanvoelen door challenges die in ieder level vrijgespeeld kunnen worden, maar deze brengen echt niets van waarde met zich mee. Afgezien van een snellere manier om kristallen te verzamelen. De eerste challenge die ik speelde was namelijk een challenge waar ik een tweede draak voor nodig had om het vrij te spelen. Deze challenge gaf constante schade aan je draak, maar een draak die je niet gebruikt krijgt erg snel zijn levens terug. Met andere woorden aangezien je al twee draken hebt, is er geen echte uitdaging omdat, je met een simpele wissel de levens van een andere draak kan laten bijvullen.

Spoileralert

Het is een klein kopje, maar zeker waard om even duidelijk wat aandacht aan te geven. In elk geval de fysieke versie heeft namelijk een klein boekje in de case zitten. Echter hoewel het goed begint met een kleine introductie (ook al is dat in het Engels terwijl de game in het Nederlands is), bevat het flink wat spoilers. Niet alleen verraadt het alle realms die je zult bezoeken, maar ook alle vijanden en speelbare draken. Een beetje jammer dus om zo achter alle belangrijke game-elementen te komen.

Conclusie

Dreamworks Dragons: Legends of the Nine Realms heeft zo zijn goede kanten. Het is toegankelijk en gebruikt bekende personages uit de serie waardoor het goed kan aanslaan bij het jongere publiek. Echter is het spel wel kort en wordt er in het boekje (bij de fysieke versie) een groot deel al gespoild. Daarnaast is het spel redelijk kort met maar zo’n 5,5 uur aan verhaallijn. Misschien hadden ze echt negen realms moeten toevoegen in plaats van vijf.

+ Voor de doelgroep is de gameplay uitdagend, maar niet te moeilijk

+ Een narrator verteld exact wat er gebeurd

+ Gameplay laat je niets missen

+ Uitgebreide skilltree

– Het spel is kort

– Boekje spoiled veel

– Lange laadtijden

– Camera heeft een vreemde hoek

DN-Score: 7,0