Morgen nieuwe trailer Pokémon Scarlet & Violet

Wat verwacht jij dat er getoond gaat worden?

The Pokémon Company is druk bezig om steeds meer nieuwe informatie van Pokémon Scarlet & Violet bekend te maken. Afgelopen maand kregen we nog een trailer waarin nieuwe Pokémon werden aangekondigd. Vorige week werd bekend dat er een nieuwe Pokémon genaamd Wiglett gesignaleerd is in Paldea. Vandaag is er via Twitter bekendgemaakt dat er morgen, 6 oktober, een nieuwe trailer zal verschijnen. Deze zal om 15:00 uur Nederlandse tijd op het YouTube-kanaal van Pokémon verschijnen.

Calling all Trainers—a new #PokemonScarletViolet trailer arrives tomorrow!



Keep an eye on our YouTube channel and tune in 6:00 a.m. PDT on 10/6 to prepare for the latest news!



Don’t forget to subscribe and turn on notifications: https://t.co/8Hw4hsHzDJ pic.twitter.com/024PZoEiYz — Pokémon (@Pokemon) October 5, 2022

Voor nu is het onbekend wat er precies getoond gaat worden. Wat verwacht jij te zien in de trailer? Ga je Pokémon Scarlet en/of Pokémon Violet halen? De game verschijnt namelijk al op 18 november. Daarnaast verschijnt er op 4 november een speciale Nintendo Switch – OLED-model die in het teken van de nieuwe Pokémon-games staat. Ga je ook de speciale Switch halen? Laat het ons weten in de reacties!