Lonesome Village verschijnt op 1 november

Speel als Wes en red de stad!

In 2020 haalde ontwikkelaar Ogre Pixel genoeg geld op via Kickstarter voor zijn nieuwe game. Op dat moment was een releaseperiode nog onbekend. Vandaag is er eindelijk een releasedatum aangekondigd voor Lonesome Village. Heel lang hoeft gelukkig niet meer gewacht te worden. Switch-bezitters kunnen namelijk al op 1 november aan de slag met dit spel. Deze aankondiging werd gedaan middels een nieuwe trailer, die Nintendo op YouTube heeft gedeeld. Je kan hem hieronder bekijken.

In Lonesome Village kruip je in de huid van een Coyote, genaamd Wes. Nadat er iets vreemds in het dorpje is gebeurd zijn alle huizen weggevaagd. De ontwikkelaar heeft zijn inspiratie gehaald uit spellen zoals The Legend of Zelda en Animal Crossing. Dit is goed terug te zien in de gameplay. Wat echter opvalt, is dat de game geen gevechten bevat.

