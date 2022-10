Nintendo Switch Online krijgt nieuwe Breath of the Wild-iconen

Pas je profielfoto aan in Zelda-stijl!

Nintendo Switch Online (NSO)-leden krijgen de komende vier weken verse profielfoto’s van The Legend of Zelda: Breath of the Wild voorgeschoteld. De iconen worden gedurende de maand oktober in vier verschillende waves beschikbaar gesteld. Eerder deze zomer werden er ook al iconen van Breath of the Wild beschikbaar gesteld door Nintendo. Deze iconen zijn exclusief voor mensen die lid zijn van het Nintendo Switch Online (NSO) of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket abonnement. Hieronder zie je de iconen afgebeeld.

Om deze profielfoto’s te claimen, zul je platina Nintendo munten moeten verzamelen via My Nintendo om die vervolgens te spenderen aan de iconen. De iconen zullen tussen de 5 en 10 platina munten kosten. Deze munten kun je verzamelen door missies te voltooien in My Nintendo.

Ga jij je punten spenderen aan deze nieuwe iconen? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!