Nieuwe trailer voor Marvel’s Midnight Suns toont Blade 

Tijd voor een nieuwe trailer van Marvel's Midnight Suns!

Marvel’s Midnight Suns werd in 2021 aangekondigd voor verschillende platformen, waaronder de Nintendo Switch. Onlangs werd echter wel duidelijk dat de game is uitgesteld. En terwijl een concrete releasedatum nog ontbreekt, krijgen we wel regelmatig nieuwe trailers voorgeschoteld. Zo ook vandaag waar het personage Blade centraal staat in een nieuwe trailer. Deze halve vampier en half mens kennen fans ongetwijfeld van de films en series.

Marvel’s Midnight Suns wordt een tactische RPG in het Marvel-universum. De game laat jou zelf het personage The Hunter samenstellen waarna je veel bekende Marvel-helden als Captain America, Blade en Ghost Rider tegen zal gaan komen. Het spel is sterk gabaseerd op de Midnight Sons-comic-reeks uit de jaren ’90. Het verhaal draait veelal om bovennatuurlijke helden die samenkomen. De game krijgt in totaal 12 speelbare personages.

Kijk jij uit naar Marvel’s Midnight Suns? Laat het ons hieronder weten!