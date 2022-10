Let’s Sing ABBA nu verkrijgbaar

Met een launch trailer om het te vieren!

Het is zover, voor fans van de popgroep ABBA kun je vanaf vandaag los in Let’s Sing ABBA. Om dit te vieren heeft uitgever PLAION een launch trailer klaargezet, bekijk ‘em hieronder.

In Let’s Sing ABBA kun je alleen of met vrienden genieten van 31 nummers. Hieronder zijn het 30 klassiekers en ook een nieuw nummer van het album Voyage. Je kunt je avatars iconische outfits geven en genieten van zeven verschillende game modes. Zo heb je Legend, Classic, Mix Tape 2.0, Jukebox, Feat., World Contest en Let’s Party. Trouwens, met vrienden genieten had je misschien al verwacht, maar je kunt met vier microfoons én vier smartphones in totaal met 8 man losgaan.

Ga jij het spel halen? Of toch meer een ”A bah” idee? Laat het hieronder weten. Je kunt Let’s Sing ABBA kopen in de Switch eShop voor €39,99 of fysiek met microfoons in verscheidene winkels.