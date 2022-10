Switch-versie Nier:Automata vergeleken met PS4-versie

Hoe draait de game op Nintendo's hybride console?

Deze week, op 6 oktober om precies te zijn, zal NieR:Automata The End of YoRHa Edition naar de Nintendo Switch komen. De grote vraag is natuurlijk, hoe weet deze versie zich staande te houden? Voor wie dat wil weten, kun je onderstaande video bekijken. Hierin wordt de Nintendo Switch-versie vergeleken met de eerder verschene PS4-versie.

In NieR:Automata The End of YoRHa Edition hebben machinale levensvormen de wereld aangevallen. De mensheid heeft de aarde moeten verlaten en is gevlucht naar de maan. Jij, 2B, bent lid van de militaire androïdeneenheid YoRHa. Je moet de strijd aangaan om de wereld te heroveren. Schakel tussen melee- en afstandsaanvallen wanneer je de hordes vijanden probeert uit te schakelen.