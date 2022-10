Labyrinth of Galleria: The Moon Society krijgt releasedatum

Een 'geestige' dungeon-crawler RPG

Sommigen hebben misschien destijds meegekregen dat Labyrinth of Galleria: The Moon Society naar het Westen komt. Het spel kwam in Japan al in 2021 uit. Nu hebben we eindelijk een releasedatum, maar ook een nieuwe trailer die ons een beter beeld geeft van wat we kunnen verwachten van het verhaal.

Van de makers van Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk is The Moon Society de nieuwste dungeon-crawler. Je bent een geest die is opgeroepen door Madame Marta. Samen met haar assistent Eureka en een leger van marionetten die door zielen worden aangedreven duik je het labyrint in. In een avontuur met meer dan 50 uur aan exploratie en een grote cast aan verschillende karakters kun je de geheimen van het Labyrinth of Galleria proberen te ontaarden.

Wat vinden jullie van de trailer en gameplaybeelden? Het spel lijkt een rijke cast te hebben en hiermee niet alleen verbeterde gameplay, maar ook een goed verhaal voor te schotelen. Mocht je nog twijfelen dan heb je in ieder geval nog even tijd. Labyrinth of Galleria: The Moon Society komt namelijk pas 17 februari 2023 uit voor ons hier in het Westen.