Dans mee met de meiden van K3 op Vleugels in Just Dance 2023

De fysieke uitgave verschijnt dit jaar mogelijk zonder gamecard.

In de afgelopen paar versies van Just Dance hebben Switch-bezitters in de Benelux de luxe dat ze in het dansspel op één extra nummer mogen dansen in vergelijking met de rest van de wereld. Het gaat hier om verschillende liedjes van de Belgische meidengroep, genaamd K3, die popmuziek maakt. Zo konden we in Just Dance 2020 dansen op 10.000 luchtballonnen, in Just Dance 2021 op Dans van de farao en afgelopen jaar in Just Dance 2022 op de track Waterval.

Ook dit jaar is het weer zover want in de aankomende Just Dance zit er weer een exclusief nummer voor ons bij. Het gaat om het nieuwe liedje Vleugels van K3, wat op onderstaande productafbeelding te zien is. Bovendien zijn er nog twee andere dingen die hier opvallen. Er wordt namelijk een exclusieve versie van Just Dance 2023 verkocht waarbij je een panda-telefoonring krijgt, wat een leuk extraatje is. Het tweede wat opvalt is dat er tot dusver alleen versies te koop zijn waarbij je een downloadcode krijgt en dus geen gamecard meer zoals voorheen. Mogelijk zijn deze later alsnog te koop, maar wellicht heeft Ubisoft dit jaar geen versie met een gamecard voor Switch-bezitters.

Just Dance 2023 verschijnt later dit jaar op 22 november met Vleugels van K3, maar mogelijk dus zonder gamecard. Wat vind jij hiervan? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!