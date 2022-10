Tunic Switch gameplay gedeeld

Bekijk hier ruim 24 minuten gameplay van deze geprezen indie game

Tunic is een game die eerder dit jaar al uitkwam voor de Xbox Series X en S, de Xbox One en de pc. De game werd toen erg goed ontvangen en heeft een gemiddelde score van 85 op metacritic. Sinds deze week kunnen ook Switch bezitters met deze Zelda-achtige game aan de slag. Om de release van het spel te vieren heeft het YouTube-kanaal: Super Nintendad nu een nieuwe video gedeeld met ruim 24 minuten gameplay van deze geprezen indie game. De video is hieronder te bekijken.

Tunic is een actieavonturengame met isometrisch perspectief die draait om een kleine vos. Deze vos gaat op een zeer groot avontuur en probeert te ontdekken of de verhalen over een grote schat waar zijn. Tijdens jouw avontuur kom je vele vijanden tegen en moet je proberen de handleiding te herstellen. De handleiding bevat namelijk vele tips en handigheden.

Op de Gamescom hebben wij ook Andrew Shouldice één van de ontwikkelaars achter Tunic mogen interviewen. Lees hier wat deze gepassioneerde ontwikkelaar allemaal over het spel had te vertellen.

Ga jij Tunic binnenkort met dit schattige oranje vosje op avontuur? Of heb je dat eerder dit jaar misschien al gedaan? Laat het ons vooral weten in de reacties!