Super Kiwi 64 verschijnt in december

Kiwi in actie!

De maker van low-poly game Toree 3D en zijn vervolg heeft een nieuw spel in petto. Super Kiwi 64 zal namelijk in december op de Nintendo Switch verschijnen. Er zijn nog niet heel veel details bekend, maar zeker is dat het spel zal ogen als een oude Nintendo 64-game. Daarnaast kan het vogeltje springen, vliegen en aanvallen met zijn snavel. Het spel bevat een aantal levels die je op willekeurige volgorde kan spelen én niet elk level hoef je uit te spelen om het spel uit te spelen. Bekijk de trailer hieronder met de kiwi in actie hieronder.