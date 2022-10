[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 40

Wij zetten wekelijks de releases voor je op een rijtje.

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

Youropa

Verschijnt op: 6 oktober 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

In Youropa speel je als You, ofwel een Youropean, in een platformavontuur. You heeft zuignappen waardoor de zwaartekracht geen beperking is. Hij wordt wakker in een uit elkaar vallende wereld, waardoor het lopen op elk type oppervlak plotseling een erg handige vaardigheid is. Het is een platform avontuur waarin je vele puzzels moet oplossen, de regels moet breken en vooral “outside the box” moet denken.

NieR:Automata The End of YoRHa Edition

Verschijnt op: 6 oktober 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

NieR:Automata is een hack-and-slash game van Square Enix waarin machinale levensvormen de wereld hebben aangevallen. De mensheid heeft de aarde moeten verlaten en is gevlucht naar de maan. De game verteld het verhaal van androids 2B, 9S en A2, welke proberen het land weer terug te nemen. Schakel tussen melee- en afstandsaanvallen in intense gevechten wanneer je hordes vijanden probeert uit te schakelen. Deze YoRHA Edition bevat naast de game ook een ton aan bonus content, waaronder alle DLC.

No Man’s Sky

Verschijnt op: 7 oktober 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

No Man’s Sky is een space exploration game die voor het eerst verscheen op de PS4 in 2016. Destijds werd de game overspoeld met kritiek, omdat het de vele beloftes die het had gemaakt niet nakwam. Nu, zo’n 6 jaar later, is de game behoorlijk op weg om deze beloftes alsnog na te komen. Verken een extreem groot heelal, waarbij je elke planeet die je tegenkomt niet alleen kunt onderzoeken, maar ook kunt minen en zelf basissen kunt bouwen. Verdien geld, versla piraten, ontdek de vele geheimen die de game te bieden heeft of ga gewoon op reis in deze immens uitgebreide game. De launch zal bovendien veel van de DLC bevatten die de game op andere platformen heeft, waaronder de net uitgebrachte Endurance update.

Wat verder verschijnt in de week van 3 tot en met 9 oktober:

3 oktober 2022: Guardian Tales– gratis

4 oktober 2022: Let’s Sing ABBA – €39,99

4 oktober 2022: FerroSlug– €5,67

5 oktober 2022: Bus Driving Simulator 22– €27,99

5 oktober 2022: Tribe Explorer – €4,99

6 oktober 2022: Jewel Diamonds– €2,99

6 oktober 2022: Maze Blaze – €9,99

6 oktober 2022: Memory: Het oorspronkelijke geheugenspel– €19,99

6 oktober 2022: Clock Maker: My Clock- ver.digital (with timer)– €1,00

6 oktober 2022: Wizorb – €4,50

6 oktober 2022: Falling Out– €12,49

6 oktober 2022: CosmoPlayerZ – €10,99

6 oktober 2022: Josh Journey: Darkness Totems– €13,99

6 oktober 2022: Brick Breker Ball Shooter – €9,99

6 oktober 2022: Super Jagger Bomb – €4,99

6 oktober 2022: Cyjin: The Cyborg Ninja– €9,99

6 oktober 2022: Isekai Bride Hunting ~Meir Edition – €6,10

6 oktober 2022: Poker World: Casino Game– €9,99

7 oktober 2022: CHAOS: Head Noah– €24,99

7 oktober 2022: CHAOS: Child – €24,99

7 oktober 2022: Ultra Mega Xtra Party Challenge– €24,99

7 oktober 2022: CHAOS: Head Noah / CHAOS: Child Double Edition – €49,99

7 oktober 2022: Endless Memories– €19,99

7 oktober 2022: L.O.L. Surprise! B.B.s Born to Travel– €44,99

7 oktober 2022: Prodeus – €24,99

7 oktober 2022: Classic Games Collection Vol.2– €4,99

7 oktober 2022: A Frog’s Job – €4,99

7 oktober 2022: Splatter: Zombiecalypse Now– €7,99

7 oktober 2022: Pancake Bar Tycoon Extended Edition– €5,99

7 oktober 2022: LawnMower: Mortal Race – €9,99

8 oktober 2022: Lost Dreams: Memories– €4,99

8 oktober 2022: Froggy World – €2,99

