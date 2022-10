Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar 4,1 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook in de eerste week van oktober 2022 weer een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van deze week neemt de grootste titel, Bus Driving simulator 22, maar liefst 4,1 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, BOT.vinnik Chess 2, maar 49 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Bus Driving Simulator 22 – 4.1GB

One True Hero – 3.5GB

Them’s Fightin’ Herds – 3.1GB

Let’s Sing ABBA – 3.0GB

Cyjin: The Cyborg Ninja – 2.8GB

In Sound Mind – 2.7GB

Remorse: The List – 2.5GB

CHAOS;HEAD NOAH – 2.4GB

CHAOS;CHILD – 2.3GB

LawnMower: Mortal Race – 1.8GB

Endless Memories – 1.5GB

L.O.L. Surprise! B.B.s BORN TO TRAVEL – 1.5GB

Ultra Mega Xtra Party Challenge – 1.4GB

Smurfs Kart – 1.3GB

Unusual Findings – 1.2GB

Fallen Knight – 1.2GB

Youropa – 1.1GB

CoComelon: Play with JJ – 1.0GB

CosmoPlayerZ – 971MB

Atari Mania – 795MB

Bus Simulator City Ride – 655MB

Witchcrafty – 418MB

The Witch’s House – 395MB

Shatter Remastered Deluxe – 341MB

Loot Box Simulator – RPG Anime Girls – 303MB

Maze Blaze – 252MB

Super Jagger Bomb – 232MB

Falling Out – 161MB

Tribe Explorer – 129MB

Isekai Bride Hunting: Meir Edition – 125MB

A Winding Path – 106MB

Brick Breaker Ball Shooter – 84MB

Billiard: Classic 8 Ball Pool – 75MB

Forest Pop – 65MB

BOT.vinnik Chess 2 – 55MB

Voor welke bovenstaande spellen maak jij extra ruimte vrij op jouw Switch? Laat het ons hieronder weten in de reacties.