Life is Strange: Arcadia bay collection gameplaybeelden verschenen

Bekijk hier 26 minuten gameplay van Life is Strange: Remastered

Life is Strange: Arcadia Bay collection is eerder deze week verschenen op Nintendo’s hybride console. Het betreft een bundel met opgepoetste versies van de eerste twee games in deze populaire franchise, namelijk Life is Starnge: Remastered en Life is Strange: Before the Storm: Remastered. Om de release van deze collectie te vieren heeft het YouTube-kanaal: Handheld Payers nu een nieuwe video gedeeld met ruim 26 minuten gameplay van Life is Strange: Remastered. De gameplayvideo is hieronder te bekijken.

Heb je al eens een Life is Strange game gespeeld? Of ben jij van plan om dit dankzij deze geremasterde collectie te gaan doen? Laat het ons vooral weten in de reacties!