Hokko Life gameplaybeelden verschenen

Check hier 41 minuten aan gameplaybeelden van Hokko Life

Hokko life is sinds afgelopen dinsdag te spelen op Nintendo’s hybride console. Het betreft een life simulator met een art-stijl die erg doet denken aan Animal Crossing. Nu game uit is zijn er ook nieuwe gameplaybeelden van het spel online verschenen. Zo heeft het YouTube-kanaal Handheld Players nu een video gedeeld met ruim 41 minuten aan gameplay van deze nieuwe life simulator. De video is hieronder te bekijken.

In Hokko Life stap jij als speler in de trein op weg naar Hokko om daar jouw nieuwe huis in te richten. De bewoners hebben jou namelijk om hulp gevraagd om hun woonplaats te veranderen in een liefelijk plattelandsdorp. Dit doe je door materialen te verzamelen, deze te combineren en natuurlijk ook je fantasie de vrije loop te laten gaan. Bovendien kun je in de tussentijd lekker op insectenjacht gaan, vissen en groenten verbouwen. Gaat het jouw lukken om het dorp zo mooi mogelijk te versieren?