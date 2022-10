Hazelnut Hex lanceertrailer is verschenen

Er is nood, want er is geen brood!

Deze week is de shoot-em-up-game Hazelnut Hex verschenen op de Nintendo Switch. Om dat te vieren is er een lanceertrailer uitgebracht die de game in het licht zet. In het spel is er een vloek die het land teistert. Overal is het ontbijt verdwenen en zoals iedereen weet is dat de belangrijkste maaltijd van de dag. Stap in de schoenen van de held die zijn brood verdient door te zorgen dat iedereen weer kan ontbijten. In Hazelnut Hex zal je door vijf levels heen vliegen met allerlei gevaarlijke vijanden en moet je projectielen ontwijken.

Hazelnut Hex is vanaf deze week te vinden in de Nintendo eShop en kost €6,99. Ga jij ervoor zorgen dat mensen weer lekker kunnen gaan ontbijten? Laat het ons weten in de reacties.