Battle Tour scheurt woensdag naar Mario Kart Tour

Met de introductie van een gloednieuwe battle mode!

Deze zomer werd bekendgemaakt dat Mario Kart Tour “New ways to play” zou gaan ontvangen. Zo werd duidelijk dat de mobiele titel onder andere een battle mode gaat krijgen. Maar de meest verrassende verandering was toch wel dat het gachasysteem verdwijnt. Nintendo heeft inmiddels de nieuwe tour voor Mario Kart Tour onthuld en deze zal vanaf woensdag live gaan. Toepasselijk genoeg heet de nieuwe tour de Battle Tour en deze brengt dan ook de nieuwe battle mode met zich mee.

Er komen twee battle stages naar Mario Kart Tour en wel Battle Course 1 (GBA) en Cookie Land (GameCube). De Battle Tour zal de Anniversary Tour opvolgen en in onderstaande trailer staat de nieuwe tour in de schijnwerpers.