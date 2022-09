Splatoon 3 gaat naar versie 1.1.2 – Lees de patch notes hier

Een pleister op de wond.

Er is vandaag een update live gegaan voor Nintendo’s nieuwe game Splatoon 3, waarin communicatie fouten en meer problemen worden opgelost. Lees de volledige patch notes hierbeneden. De game is inmiddels zo´n maand verkrijgbaar op Nintendo´s hybride console en Nintendo voert constant verbeteringen door aan de game.

Aanpassingen aan communicatie-wijze

Verschillende technieken zijn gebruikt om de errors waar spelers tegen aan liepen bij het online spelen te voorkomen in de toekomst. Vaak verscheen er een foutcode aan het einde van een Salmon Run potje.

Aanpassingen aan de besturing van de speler

Een probleem met het dualies-wapen waarbij een speler een dodge roll wilde uitvoeren, maar in plaats daarvan naar zijn inktvisvorm ging zodra de move voorbij was. Als je met de Splatana een charge splash direct opvolgde met een horizontale slag, dan kon het voorkomen dat je twee horizontale aanvallen uitvoerde. Dit gebeurde ook als je slechts één keer op de ZR knop drukte.

Aanpassingen aan gevechten

Enkele spelers konden geen schade meer oplopen ook al was hun schild van Booyah Bombs al vernietigd. De Tacticooler werd door spelers gebruikt om out-of-bounds gebieden van het spel te betreden. Dit was uiteraard niet de bedoeling en is verholpen.

Overige aanpassingen

Als je een photo frame in je locker had, crashte het spel af en toe bij het sluiten van de locker customisation. Wanneer je level 100 behaalt in de catalog zou een nieuwe catalog beschikbaar moeten komen in Hotlantis,. Soms werkte dit niet goed maar dit is gelukkig nu opgelost (ook voor spelers die het al hebben ervaren). Sommige deelnemers van het eerste Splatfest kregen hun beloning niet voor het participeren, die zijn nu alsnog uitgereikt.

Splatoon 3 is nu een kleine maand verkrijgbaar op de Nintendo Switch, hoe zijn jou ervaringen ermee?

Laat het ons weten in de reacties!