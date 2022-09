[Preview] Met Warpaws kun je een eeuwenoude strijd beslissen

Wij konden een tijdje terug een uitgebreide gameplay showcase zien van Warpaws. Benieuwd? Lees snel verder.

Begin volgend jaar brengt Fulgrum Publishing, in samenwerking met Slipgate Ironworks en 2B Games, een nieuwe strategische game uit voor onder andere de Nintendo Switch. Met deze game zul je een bijzondere oorlog moeten beslechten. Namelijk die tussen katten en honden. Deze game is nog maar onlangs aangekondigd, maar wij hebben al wat uitgebreide gameplay gezien van één van de levels. Om eerlijk te zijn werd ik aangenaam verrast door de gameplay,

Warpaws is een real-time strategie spel waar katten en honden een oorlog aan het voeren zijn. Niet met hypermoderne wapens, maar wapens die geïnspireerd zijn door wapens uit de Tweede Wereldoorlog. Echter door de cartoon stijl en wat slapstick humor valt het eigenlijk niet op dat de wapens gebaseerd zijn op echte bestaande wapens.

Het uiteindelijke spel zal vijf werelden bevatten, maar wij hebben alleen kennis gemaakt met de woestijn wereld en daarnaast zijn er een paar ontwikkelaar codes toegepast om het wat sneller te laten gaan en toegang te krijgen tot alle voorwerpen en personages.

Wat met de preview meteen opviel is dat Warpaws geen gebruikt maakt van resources. Normaal worden in dit soort games resources gebruikt om troepen te kopen en gebieden te upgraden, maar dat is dus hier niet het geval. Hierdoor kun je meer focussen op het gevecht dan constant zoeken hoe je je resources het beste kunt gebruiken. Dit maakt de drempel wat lager om te spelen en tegelijkertijd maakt het het spel niet minder diepgaand.

Je hebt namelijk 16 verschillende soorten troepen in het spel met elk hun eigen specialiteiten. Niet alleen binnen de twee kanten zijn er verschillen, maar ook elke kant heeft een paar unieke troepen. Zoals een spion. Het leuke hieraan is dat de ontwikkelaars ieder type troep ook een andere soort kat of hond heeft gemaakt. Het geeft dus goed weer dat elk ras van de dieren uniek zijn en zich niet zomaar laten aftroeven door de ander.

Gameflow

Hoewel er in de endgame gebruikt is gemaakt van wat developercodes is het grootste gedeelte van de demo gespeeld zoals een normaal potje zou gaan. Hieruit bleek al snel dat het spel je even de ruimte geeft om op gang te komen, maar je ook weer niet te veel vrijheid geeft om maar rustig alles te bekijken. De flow van de game gaat best snel over naar de actie en vanaf daar is er eigenlijk altijd wel wat aan de hand. Hierdoor hoef je je tijdens een potje ook niet te vervelen. Bovendien duurt een ronde niet al te lang wat ook weer zorgt voor een niet te langdradig spel. Hierdoor blijft de gameplay flow fijn

Leveldesign

Het leveldesign ziet er ook voor elk level goed uit. Ieder level heeft net wat andere elementen waardoor het geen copy-paste van elkaar is. Hoewel we ze niet in actie hebben kunnen zien (afgezien van de desert, hebben we wel verschillen gezien in een presentatie vooraf aan de demo). Nu zijn de levels sowieso al niet wat ze lijken. Dit aangezien je delen van het level kunt verwoesten om nieuwe paden voor je troepen te maken of het juist lastiger te maken voor anderen. Zo kun je namelijk ook tegenstanders verdrinken door gaten in ijs te maken.

Door het gebruik van deze mechanics verwacht ik dat elk level wel uniek zal zijn om op te spelen en bovendien zorgen deze elementen altijd voor een andere tactieken. Zo zul je anders moeten spelen op basis van hoe de wereld er uit ziet. Doordat een object kapot is kan er namelijk zomaar een gat in de verdediging ontstaan of juist een perfecte aanvalsstrategie.

Het enige waar ik wel redelijk bang voor ben met dit spel is de besturing op consoles. Veel van de acties zijn overduidelijk goed op een PC met muis en toetsenbord. Voor consoles zal het nogal wat moeite kosten. Controllers zijn namelijk niet goed gemaakt voor gebieden te selecteren. De ontwikkelaars hebben me echter gegarandeerd dat er goed gekeken wordt naar besturing op de consoles. Ze zijn er zeker van dat ook voor deze spelers de ervaring goed moet gaan aanvoelen. Waar we ook niet op kunnen oordelen is hoe de campaign gaat zijn of de multiplayer aangezien we alleen een potje tegen de computer hebben gezien. Dat zag er echter al vermakelijk uit en ik heb dus goede hoop voor Warpaws.

In Q1 van 2023 moet het spel verschijnen voor de Switch. Daarnaast verschijnt het op PC, PS5 en Xbox Series S|X.