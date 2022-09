Mario + Rabbids Sparks of Hope krijgt een trailer voor de verhaalmodus

Neem het op tegen de duistere Cursa, en red het universum!

Spelmaker Ubisoft heeft onlangs een trailer uitgegeven voor hun nieuwe spel Mario + Rabbids Sparks of Hope, waarin er meer informatie wordt gegeven over de verhaalmodus van de game.

Er was al bekend gemaakt dat de heerser des duisternis, genaamd Cursa, de rol van de schurk op zich zal nemen in het spel. Zoals ook eerder onthuld speelt de game zich in de ruimte, en daarbij op verschillende planeten. Zie hieronder de (vertaalde) uitleg die Ubisoft heeft gedeeld over het verhaal.

”In een land ver, ver van hier.. Herrijst het duister! Een gevaar van kosmische proporties nadert… Mario, zijn vrienden en de Rabbids zijn het universum haar laatste hoop! Deze knotsgekke groep krijgt de missie om het op te nemen tegen de slechte Cursa, ze zullen moeten samenwerken om ook maar een schrijntje kans te maken tegen deze galactische uitdaging. Dat is niet alles, er schuilt zich nog een donkerder geheim, waartegen zelfs het helderste licht verdooft als sneeuw voor de zon! Kom mee en neem het op tegen de gemene Cursa en zijn meedogenloze hulpjes, en ontdek ondertussen de prachtige planeten met vreemde locaties en hilarische momenten die deze game te bieden heeft. Ga uitdagingen aan die je nooit meer zult vergeten, neem het op tegen vijanden doormiddel van een innovatief gevechtssysteem waarbij turn-based tactieken én real time actie worden gecombineerd. Dit onverwachte bondgenootschap gaat een groots avontuur tegemoet, met de overweldigende kracht van de Sparks aan hun zeide, is niks onmogelijk… Vat dat op hoe je wil!” – Ubisoft (Vertaald)

Bekijk de nieuwe trailer voor de verhaalmodus van het spel hierbeneden:

Haal jij het spel in huis zodra hij uitgegeven wordt op 20 oktober 2022 voor de Nintendo Switch?

