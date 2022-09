Launch trailer voor Sword Art Online: Alicization Lycoris

Het nieuwste RPG avontuur in de franchise

Het is vandaag zover, de nieuwe Sword Art Online game is beschikbaar. Om dit te vieren heeft Bandai Namco een launch trailer gedeeld om je nog net even dat laatste beetje extra hype te geven dat je nodig had.

In Alicization Lycoris wordt Kirito wakker in een onbekende virtuele wereld. In Underworld ontmoet Kirito een jongen genaamd Eugeo. Diep in hun hart is er een aanhoudende belofte. Om die belofte te voldoen en elkaar niet te verliezen gaan ze samen op avontuur. In deze RPG vecht je in real-time battles met combinaties van verschillende zwaard skills, sacred arts en natuurlijk: je favoriete karakters.

Bekijk hieronder de launch trailer en laat weten of je de game gaat halen. Misschien dat je het vorige spel erg tof vond, of sla je deze SAO game over? In ieder geval kun je Swordt Art Online: Alicization Lycoris halen in de Switch eShop voor €49,99, maar kun je ook een fysiek exemplaar kopen!