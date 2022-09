First 4 Figures onthult nieuwe King Dedede beeldjes

Kirby-fans kunnen uitkijken naar twee nieuwe figuren.

First 4 Figures komt met twee King Dedede figuren voor in hun Kirby-lijn. Er staan twee varianten op de planning, een normale en een gemaskerde versie van King Dedede. Beide versies hebben een ”standaard” en ”exclusieve” versie,. De exclusieve versie zal ook een gouden munt bevatten. Hieronder kun je de bijbehorende trailer bekijken en informatie vinden over deze nieuwe First 4 Figures beeldjes.

Normale King Dedede

”First 4 Figures is proud to present their latest resin collectible, King Dedede. This is the ninth statue to join our F4F Kirby family. Kirby’s food-loving, arch-rival–the king of Dreamland on Planet Popstar has been adorably replicated here. His vibrant red and white ensemble is paired with his signature weapon, the wooden mallet! The signature peace sign adorns not only his jacket but the base as well! The sides of the base is inspired by King Dedede’s own clothes and color scheme.” – First 4 Figures

‘Gemaskerde King Dedede

”First 4 Figures is proud to present their latest resin collectible, Masked Dedede. This is the tenth statue to join our F4F Kirby family. King Dedede’s armored alter-ego has been beautifully sculpted. The powered-up king of Dreamland now wears a metallic mask and wields an awesome mechanical hammer. The base is a silver version of King Dedede’s base with his signature peace sign at the center of it. The silver and mechanical aesthetics makes him look even more formidable. The exclusive edition will include a beautifully detailed gold plated coin with Masked Dedede’s face on one side and his peace sign logo on the other.” – First 4 Figures

Bekijk de video hieronder voor meer informatie over de beeldjes:

Je kunt een pre-order op de beeldjes hier plaatsen, ben jij van plan er één te bestellen?

Misschien wel allebei? Laat het ons weten in de reacties!