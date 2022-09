Meer informatie over fysieke uitgave Cuphead duikt op

Inclusief The Delicious Last Course DLC

Het bedrijf achter het lastige run-and-gun spel Cuphead, Studio MDHR, geeft langzaam maar zeker meer informatie vrij over de fysieke release van hun game. Zo is nu bekend geworden dat The Delicious Last Course DLC inbegrepen zal zitten bij de fysieke versie van het spel. Ook de boxart is ook onthuld. Het spel was tot nu toe enkel digitaal verkrijgbaar, maar binnenkort kan deze dan eindelijk in ieder zijn kast gaan liggen.

Studio MDHR kondigde in 2019 al een fysieke versie aan, maar ze wilden het uitstellen tot hun ”The Delicious Last Course” DLC afgerond was. De spelmaker maakte deze zomer bekend dat we een fysieke versie nog steeds kunnen verwachten.

Nog nooit van dit spel gehoord en wil je er meer over weten nu de fysieke versie eraan komt? Bekijk eens onze review van de game uit 2019.

Het bedrijf iam8bit zal gaan helpen bij de distributie van de fysieke kopieën van het spel, over een releasedatum is nog niks prijsgegeven.

Ben jij van plan Cuphead aan je fysieke collectie toe te voegen, wanneer die ook komt? Laat het ons weten in de reacties!