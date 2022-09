Bunny Park ontvangt lanceertrailer

Altijd al virtuele konijnen willen verzorgen? Het kan in Bunny Park.

Bunny Park is vanaf vandaag te spelen en om dat te vieren heeft uitgever SOEDESCO een nieuwe trailer online gezet. In deze schattige trailer is te zien hoe je mooi park met verzorgingsplek maakt voor de knaagdieren. Oorspronkelijk verscheen het spel al in 2020 op Steam, maar is dus vanaf vandaag ook speelbaar op de Nintendo Switch. In het spel is het dus de bedoeling om een zo mooi mogelijk verzorgingsplek te bouwen voor je konijnen. Hoe mooier des te populairder zal je park worden!

Het spel is dus vanaf vandaag te vinden in de Nintendo eShop voor €19,99. Ga jij aan de slag om de mooiste plek te maken voor de virtuele diertjes? Laat het ons weten in de reacties.