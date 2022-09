Ed Sheeran zal in Scarlet en Violet te horen zijn met het nieuwe nummer Celestial

Megaster Ed Sheeran heeft vandaag een nieuw nummer, Celestial, uitgebracht die ook in Scarlet en Violet te horen gaat zijn.

Het is ondertussen geen geheim dat Ed Sheeran een fan is van Pokémon. Zo heeft die tattoos van Pokémon en heeft die al vaker zijn liefde voor de franchise geuit. Het viel dus ook enigszins op dat hij niet te horen was op het 25th Anniversary album. Echter dat maakt die vandaag goed met het nieuwe nummer Celestial.

Dit nieuwe nummer is vanaf nu te luisteren op verschillende streaming diensten, maar zal daarnaast ook in Pokémon Scarlet & Violet te horen zal zijn. Deze games verschijnen op 18 november voor de Nintendo Switch en spelen zich af in de nieuwe regio Paldea.

De videoclip van Celestial, welke hieronder te zien is, zal een dag van Ed volgen, maar met een Pokémon-twist. Deze momenten zijn geanimeerd met artwork van Yu Nagaba. Verschillende Pokémon als Pikachu, de Kanto-starters en Snorlax komen voorbij.

“Ik speel Pokémon al sinds de basisschool. Mijn broer en ik gebruikten verschillende versies van de spellen en ruilden Pokémon tot we beide onze Pokédex compleet hadden. Ik vond de kaarten mooi, maar in de spellen kon ik echt helemaal opgaan. Ik was dol op de hele wereld die ze creëerden. Het vormde een uitstekende afleiding als ik iets negatiefs in mijn leven of op school wilde vergeten. Ik kon in deze wereld ontsnappen en sindsdien speel ik het. Hoewel ik nu 31 ben, heb ik nog steeds dezelfde Game Boy Color. Ik speel Pokémon Yellow of Silver in het vliegtuig of in de trein wanneer ik op tournee ben. Ik vind het een geweldige eer om een nummer te hebben mogen maken voor een Pokémon-spel en hiervoor ook nog een nostalgische videoclip opgenomen te hebben. Ik hoop dat jullie het nummer en de clip leuk vinden. Het opnemen van de clip was in ieder geval één groot feest!“ Ed Sheeran

Hoewel Ed Sheeran dus een groot Pokémon-fan is, is The Pokémon Company dus ook een groot van de artiest. Dit laat Kenji Okubo, CEO van The Pokémon Company International, weten in een statement over de bijzondere samenwerking.

“Door de samenwerking met een superstar als Ed is voor Pokémon echt een droom uitgekomen. We zijn allemaal groot fan van hem. Het was niet alleen een genoegen om met hem samen te werken, maar zijn oprechte liefde voor alles wat Pokémon is, kwam duidelijk naar voren. Ook Yuichi Kodama heeft fantastisch werk geleverd door in de videoclip het gevoel van avontuur en puur kinderlijk plezier vast te leggen. Door de oprechte bewondering van beide voor Pokémon is dit echt een zeer bijzondere samenwerking geworden. We kunnen dan ook niet wachten om de Pokémon-liefhebbers en muziekfans mee te horen zingen met Celestial. Ik hoop dat iedereen zich tevens verheugt om het nummer in de spellen Pokémon Scarlet en Pokémon Violet te horen.” Kenji Okubo, CEO The Pokémon Company International