Dorfromantik is nu te spelen op de Nintendo Switch

Plaats tegels in een rustig puzzel-bouwspelletje en ga voor de hoogste score!

Het is inmiddels alweer een lange tijd geleden dat Dorfromantik in juni 2021 werd aangekondigd voor de Nintendo’s hybride console. Eind vorige maand kwam er dan eindelijk de releasedatum naar buiten en sinds vandaag kunnen Switch-bezitters dan eindelijk aan de slag met het spel van ontwikkelaar en uitgever Toukana. De game gaat normaal gesproken voor een bedrag van €14,99 over de digitale toonbank, maar tot 9 oktober krijg je 10% korting op jouw aankoop. Om deze titel te downloaden heb je 388 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Dorfromantik is een puzzel-bouwspel waarin je tegels neerlegt om op die manier een prachtig en groeiend dorpslandschap te creëren. In de game kun jij je op elk moment onderdompelen in een stille, maar vooral vredige wereld. Echter biedt deze titel ook een uitdaging want om de hoogste score te behalen zul je de verschillende soorten tegels zorgvuldig en strategisch moeten plaatsen. Bovendien is het spel volledig Nederlandstalig, zijn er verschillende modi aanwezig, is elke sessie anders en belooft het spel je een handgeschilderd bordspelgevoel te geven.

Ben je benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande launch-trailer. Ook kun je alvast genieten van ruim 25 minuten aan gameplaybeelden van het YouTube-kanaal Handheld Players, welke onderaan de trailer staat.