Smurfs Kart verschijnt op 15 november

Een racegame met Smurfen in de hoofdrol!

Afgelopen juni kondigden uitgever Microids en ontwikkelaar Eden Games een nieuwe Smurfen-game aan. Smurfs Kart zou later dit jaar gaan verschijnen, maar er was nog geen releasedatum bekend. Daar is vandaag verandering in gekomen. Smurfs Kart verschijnt namelijk op 15 november voor de Nintendo Switch. Daarnaast is er een fysieke versie aangekondigd. Deze Turbo Edition bevat naast de game ook stickers en een Grote Smurf-patch.

Smurfs Kart is, zoals de naam al zegt, een racegame met de Smurfen in de hoofdrol. Je mag zelf kiezen als welke Smurf je racet. Ze verschillen allemaal, want ze hebben elk een andere kart en een unieke ability. Tijdens het racen vind je voorwerpen op de baan, die je kan gebruiken om tegenstanders in te halen of juist om jouw voorsprong te behouden. Het spel is zowel solo als met meerdere spelers speelbaar.

Tijdens Gamescom hebben we de game al kunnen testen. Mocht je benieuwd zijn wat we ervan vonden, dan kan je dat hier lezen. Tevens is er een gameplaytrailer verschenen op YouTube, die je hieronder kan bekijken. Kijk jij naar Smurfs Kart uit? Laat het ons weten in de reacties!