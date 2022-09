Nieuwe trailer Pokémon Unite toont Scizor

Ga vanaf vandaag aan de slag met Scizor!

Begin deze maand konden we je al berichten dat Scizor naar Pokémon Unite zou komt en vanaf vandaag is deze dan ook beschikbaar. Ter ere van de komst van deze nieuwe Pokémon is er een gloednieuwe trailer van Pokémon Unite vrijgegeven welke je hieronder kunt bewonderen. In een 30 seconde durende trailer krijg je te zien wat er zo uniek is aan deze nieuwe Pokémon.

Zo zien we onder andere dat het eigenlijk om twee Pokémon gaat, Scizor’s pre-evolutie Scyther is namelijk ook toegevoegd. In onderstaande trailer ontdek je onder andere de verschillen tussen deze twee.

