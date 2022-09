Nieuwe Pokémon onthuld voor Pokémon Scarlet & Violet

Wiglett, de nieuwe Pokémon? Hij lijkt net op Diglett.

Tijdens de webinar World Pokémon Ecological Society is er een bijzonder ontdekking gedeeld. Deze webinar werd vanochtend onverwachts door The Pokémon Company uitgezonden. Je kan hem via deze Japanse site terugzien. De ontdekking die werd gedeeld betreft een Pokémon die enorm op Diglett lijkt. Er werd daarom ook gedacht dat het de Diglett-versie van de regio Paldea is. Wat goed had gekund, gezien we nog weinig weten over de regionale varianten in Pokémon Scarlet en Violet. Echter blijkt dat niet zo te zijn, want het is een compleet nieuwe soort. Daarom heeft deze de naam Wiglett gekregen.

Serebii Update: Closer image of the new Pokémon or form that has been revealed for Pokémon Scarlet & Violet https://t.co/gDbXkHT3ar pic.twitter.com/uSrVTd7kvc — Serebii.net (@SerebiiNet) September 28, 2022

Of er misschien toch een soort verband is tussen Diglett en Wiglett, is onbekend. Tevens is verdere informatie over Wiglett niet gedeeld. In de toekomst zullen we vast meer gaan horen over deze aparte Pokémon. Pokémon Scarlet en Violet verschijnen namelijk op 18 november voor de Nintendo Switch en dan kan je Wiglett zelf gaan vangen.

Welk type verwacht jij dat Wiglett is? Hoe vind jij Wiglett eruitzien? Laat ons weten in de reactie hoe jij denkt over deze ontdekking!