Trifox volgende maand naar de Switch

Met een nieuwe trailer een verse blik!

Vorig jaar kregen we de aankondiging en het nieuws dat Trifox naar de Switch zou komen. Het is echter alweer even geleden, dus grote kans dat je op je hoofd moet krabben om de game weer voor de geest te halen. Daar hebben ontwikkelaar Glowfish Interactive en uitgever Big Sugar aan gedacht! Hieronder kun je een nieuwe trailer bekijken. Maar eerst het belangrijke stukje info; Trifox komt 13 oktober uit in de Switch eShop.

In Trifox kruip je in de huid van… hoe kan het ook anders: Trifox! Nadat zijn huis is beroofd blijkt zijn afstandsbediening gestolen te zijn. Door gebruik te maken van magie en verschillende gadgets moet Trifox zich een weg banen door vier gevaarlijke werelden. Trifox kent drie verschillende klassen van warrior, mage en engineer. Het is zelfs mogelijk om verschillende vaardigheden te combineren. Zo is het mogelijk om magische spreuken af te vuren naast je machinegeweer.

Ben jij hyped na de trailer? Zat je misschien al met smart op de game te wachten of zit je meer in de hoek van “Wie is dit?”. Laat het hieronder weten.