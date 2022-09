Slap City als verrassing nu op de Switch

Een aangename verrassing wel te verstaan!

Nou, ineens wat onverwacht nieuws. Slap City, een spel van Ludosity, is nu ineens uit op de Nintendo Switch. Het spel was niet eens aangekondigd naar de console te komen, maar nu is die er.

Ludosity is misschien niet zo’n onbekende naam, het is namelijk één van de makers achter Nickelodeons All-Star Brawl. Dat er dus overeenkomsten zijn met die titel is dan weer geen verrassing. Het spel biedt single-player verhalen om doorheen te spelen, evenals online crossplay en aanpasbare controls. Het spel heeft meerdere speelmodi, een assortiment van 11 karakters en meer dan genoeg om vrij te spelen en om in je eentje of met vrienden te ontdekken.

De twee belangrijke punten die dit spel extra met zich meeneemt is het feit dat alle toekomstige karakters, stages en speelmodi gratis zullen zijn. Daarnaast is deze fighter game ook maar €16,79 is in de eShop. Ga jij Slap City halen of sla je deze game over?