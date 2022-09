Schrik niet want Alfred Hitchcock – Vertigo is vanaf nu beschikbaar

Hopelijk ben je niet snel bang, want het is weer tijd voor een thriller!

Het is inmiddels alweer een tijdje geleden dat Alfred Hitchcock – Vertigo voor Nintendo’s hybride console werd aangekondigd, dit gebeurde namelijk vorig jaar in juni. Gelukkig is het wachten nu voorbij want Switch-bezitters kunnen vandaag eindelijk aan de slag met de thriller van ontwikkelaar Pendulo Studios en uitgever Microida. Het spel vol avontuur, puzzels en actie gaat voor een bedrag van €39,99 over de digitale toonbank, al is deze titel ook fysiek verkrijgbaar. Om de game te downloaden heb je maar liefst 7,1 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig, dus wellicht wordt het tijd voor een nieuw SD kaartje.

Alfred Hitchcock – Vertigo is een psychologische thriller waarin het niet duidelijk is wat echt is of fantasie. Je speelt als schrijver Ed Miller die een auto ongeluk overleeft in Brody Canyon, Californië. Naast hem is er niemand gevonden, maar hij zweert dat hij samen met zijn vrouw en dochter was. Ed is zwaar getraumatiseerd en leidt al snel aan vertigo. Echter probeert hij toch te achterhalen wat er gebeurd is op de dag van het ongeluk.

Ben je benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande launch-trailer!