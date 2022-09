[Review] Picross S8 – Precies wat je van Picross verwacht

Een nieuw deel in de Picross S-serie, maar weet het ons te verrassen?

De afgelopen jaren zijn er al verscheidene delen van de Picross S-serie op de Nintendo Switch verschenen. Veel verschillen waren er echter niet tussen de games, wat op zich best jammer is. Zo zou touchscreen-support zeker wenselijk zijn, wat gelukkig in Picross S7 werd toegevoegd. Aanstaande donderdag, 29 september, verschijnt het nieuwste deel Picross S8 met touchscreen-support en het is voor het eerst speelbaar met tot vier spelers op één Switch. Gaat dit de langverwachte verbetering zijn voor de Picross S-serie? Je leest het in onze review.

Ruim 400 puzzels

Picross is onder meerdere namen bekend, zoals nonogrammen en Japanse puzzels. Hoe het precies werkt, wijst zich vanzelf. De getallen aan de boven- en zijkant geven aan hoeveel vakjes er zwart gekleurd moeten worden. Al is dit in Color Picross weer net anders, want daar moet je ook nog de juiste kleur gebruiken voor een vakje. Daarnaast heb je Mega Picross en Clip Picross. Wanneer je eenmaal de normale Picross-puzzels doorhebt, dan zijn de andere modi redelijk makkelijk te leren.

Gelukkig is er voor elke modi een duidelijke uitleg, waardoor ook beginners dit puzzelspel onder de knie kunnen krijgen. Daarbij kan je gebruik maken van vele hulpmiddelen, waaronder hint roulette, zodat het voor elke speler speelbaar is. Ik heb zelf de voorgaande Picross-games gespeeld, maar ook voor mij zat er nog voldoende uitdaging in S8. Natuurlijk zijn de eerste paar puzzels vrij simpel, maar zonder hulpmiddelen wordt het toch echt wat lastiger bij de grotere puzzels.

(On)herkenbare afbeeldingen

In de modi Picross, Mega Picross en Color Picross vormt elke afgeronde puzzel een afbeelding. Je verwacht misschien dat het best duidelijk is wat een afbeelding moet voorstellen, maar dat valt vies tegen. Ik heb voor mezelf als uitdaging om bij elke puzzel te raden wat het moet voorstellen, echter zit ik er negen van de tien keer naast. Zeker bij de kleine simpele puzzels is het zo ongedetailleerd dat je er niks zinnigs van kan maken. Pas als de game het onthult, dan herken je wat het is met wat fantasie.

In de latere grotere puzzels is het wel duidelijker wat iets moet voorstellen. Dat komt natuurlijk doordat het vanwege de grootte gedetailleerder kan zijn. Persoonlijk vind ik het jammer dat alles niet even herkenbaar is, maar ik zou eerlijk gezegd niet weten hoe dat verbeterd kan worden. Het is nou eenmaal de limitatie vanwege de geringe grootte van de puzzel.

De duidelijkste afbeeldingen kan je in Clip Picross verwachten. Clip Picross is een modus waarin je meerdere puzzels oplost die tezamen een prachtige afbeelding vormen. Hierdoor is het dus mogelijk om een grote en gedetailleerde plaat te hebben.

Lokale multiplayer

Voor het eerst in de Picross S-serie is er lokale multiplayer tot vier spelers toegevoegd. Dit houdt in dat je met tot vier spelers tegelijk op één Switch aan dezelfde puzzel kan werken. Elk persoon heeft een controller en kan zelf de vakjes kleuren waarvan hij of zij denkt dat het klopt. Zo werk je gezamenlijk aan het oplossen van de puzzel. Voor kleine puzzels is dit niet geschikt, maar met grote puzzels is dit best vermakelijk. Persoonlijk zie ik Picross-game meer als iets wat je in je eentje doet, maar het is fijn om de mogelijkheid te hebben om het met tot vier spelers gezamenlijk te spelen.

Ik heb het altijd jammer gevonden dat touchscreen-support er in de eerste paar delen van de Picross S-serie niet inzat, maar daar is verandering in gekomen in het vorige deel. In Picross S8 is er gelukkig weer touchscreen-support en via een update zullen ook de voorgaande delen touchscreen-support ontvangen, wat ik absoluut van toegevoegde waarde vind. Door de touchscreen-besturing te gebruiken voelt het veel logischer om de game als een soort puzzelboek te zien. Tevens voelt de knoppenbesturing zoals altijd hartstikke degelijk aan. Al met al valt er op de besturing weinig aan te merken.

Conclusie

Picross S8 is wat je verwacht van een game uit de Picross S-serie: een berg puzzels, fijne besturing en lastig te raden afbeeldingen. In Picross S7 werd voor het eerst touchscreen-besturing toegevoegd en ik ben blij dat ze dat ook in S8 hebben gestopt. Hierdoor is de game zeer prettig te spelen. Het is alleen geen reden om S8 aan te schaffen als je S7 uitgespeeld hebt, want het wordt middels een update ook aan alle andere delen uit de Picross S-serie toegevoegd.

In S8 is wel de lokale multiplayer tot vier personen nieuw, maar ook dat gaat middels een update aan de andere delen toegevoegd worden. Al met al is Picross S8 een degelijk deel in de Picross S-serie, maar onderscheidt het zich nergens in. Het is daarentegen wel een aanrader voor de fans van de Picross S-serie of als je eens een deel wil proberen. Met een prijs van €9,99 krijg je met Picross S8 tientallen uren aan puzzelplezier!

+ Ruim 400 puzzels

+ Besturing via knoppen of touchscreen

+ Je kan het jezelf zo makkelijk of moeilijk maken als je wil

+ Lokale multiplayer tot vier spelers; wordt ook toegevoegd aan de eerdere delen uit de Picross S-serie

– Niets vernieuwends ten opzichte van de voorgaande delen

– Afbeeldingen zijn vaak niet herkenbaar

DN-score: 8,0