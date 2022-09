Ontvang Shiny Eternatus via Game Mania

Haal jouw code voor Shiny Eternatus bij een Game Mania-winkel en wissel hem in Pokémon Sword of Shield in!

Eens in de zoveel tijd kan je bij Game Mania in zowel Nederlands als België een code verkrijgen voor een Pokémon of items. Deze code krijg je door naar een Game Mania-winkel te gaan en te vragen om een code. Eerder deze maand werd aangekondigd dat je tot 30 september een codekaart kan ophalen voor drie mythische Pokémon. Genesect, Volcanion en Marshadow zijn dus nog te krijgen tenzij de voorraad bij dat filiaal al op is. Vandaag is er weer een nieuwe actie aangekondigd, namelijk Shiny Eternatus. Dus mocht je deze week nog gaan, dan kan je het in theorie combineren met de drie mythische Pokémon. Beide acties zijn codes die je in Pokémon Sword of Shield kan inwisselen.

De code voor Shiny Eternatus is in zeer beperkte hoeveelheden verkrijgbaar bij Game Mania-winkels. Daarom geldt ook op=op, al loopt de actie tot 17 november 2022. Het is dus aan te raden om niet lang te wachten, want de kans is groot dat de codes dan al niet meer te krijgen zijn. Daarbij geldt dat je per persoon maar één code krijgt. Heb je zowel Pokémon Sword als Shield, dan zal je dus moeten kiezen in welke game je de code inlost. Je hebt tot 1 januari 2023 om 8:59 om de code in te lossen, daarna werkt de code niet meer. De rest van de voorwaardes kan je hier vinden.

Wil jij Shiny Eternatus aan jouw team toevoegen? Heb jij de drie mythische Pokémon bemachtigd? Laat het ons weten in de reacties!