Hokko Life is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Verbouw groenten, ga op insectenjacht en creëren een liefelijk dorpje!

Begin vorige maand werd er door ontwikkelaar Wonderscope Games en uitgever Team17 bekendgemaakt dat Hokko Life naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Het avonturen-simulatiespel was al enige tijd te spelen op PC, maar is sinds vandaag ook beschikbaar voor de Nintendo Switch. De game gaat voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank, al krijgen Switch-bezitters tot 3 oktober 20% korting op hun aankoop. Om deze titel te downloaden heb je 1,4 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig. De collectors onder ons zullen tevens blij zijn om te horen dat er ook een fysieke uitgave is voor de Switch-versie.

In Hokko Life stap jij als speler in de trein op weg naar Hokko om daar jouw nieuwe huis in te richten. De bewoners hebben jou namelijk om hulp gevraagd om hun woonplaats te veranderen in een liefelijk plattelandsdorp. Dit doe je door materialen te verzamelen, deze te combineren en natuurlijk ook je fantasie de vrije loop te laten gaan. Bovendien kun je in de tussentijd lekker op insectenjacht gaan, vissen en groenten verbouwen. Gaat het jouw lukken om het dorp zo mooi mogelijk te versieren?

Ben je benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande launch-trailer.