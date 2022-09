Team werktuigen winnaar van het eerste Splatfest!

Nou, het eerste échte Splatfest dan!

Afgelopen weekend vond het eerste echte Splatfest plaats voor Splatoon 3. Heb jij meegedaan of ben je gewoon benieuwd welk team heeft gewonnen? De winnaar is bekend! Aan deze strijd deden drie teams mee, namelijk werktuigen, voedsel en vermaak. Natuurlijk kan er maar één de winnaar zijn en dat is team werktuigen geworden. Hoe deze uitslag precies tot stand is gekomen, leggen we je hieronder uit.

Het team met de meeste Conch schelpen: team vermaak met 36,11% van de schelpen. Team werktuigen had 33,45% en team voedsel 30,44%. Hierdoor zijn er 10 punten uitgedeeld aan team vermaak. Dan de stemmen. Hier stemde 58,28% op team werktuigen, 21,02% stemde op vermaak en 20,70% op team voedsel. Team werktuigen leverde dit 10 punten op.

Dan de clout. Voor de open matches had team werktuigen 35,29% van de Clout weten te bemachtigen, team voedsel 31,38 % en tot slot team vermaak 33,33%. Er gingen dus 15 punten naar team werktuigen. Bij de Pro matcheshad vermaak kop mt 36,37% , werktuigen 33,47% en voedsel 30,16 procent. Alles bij elkaar opgeteld leverde dit team werktuigen in totaal 25 punten op, de grote winnaar van dit Splatfest!

Het is de tweede keer dat de keuze van Shiver het Splatfest wint. Zou dit volgende keer weer gebeuren denken jullie?