Shovel Knight Dig krijgt lanceertrailer

Het spel is deze week verschenen en heeft daarom een lanceertrailer gekregen.

Het is alweer drie jaar geleden dat Yacht Club Games bekend had gemaakt te werken aan een nieuwe Shovel Knight-game die compleet anders is dan de 2D side-scroller. In dit avontuur graaf je steeds verder de grond in. Drill Knight en zijn volgelingen hebben namelijk de buit van Shovel Knight geplunderd! Je zal dus achter Drill Knight aan gaan in een nieuw grafisch jasje. Het spel is namelijk meer gedetailleerd dan het originele Shovel Knight-spel. In het avontuur zul je een hoop nieuwe gezichten zien, maar ook een paar oude bekende personages zijn aanwezig. Bekijk hieronder de lanceertrailer.