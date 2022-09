Ruim een uur aan gameplaybeelden Beacon Pines

Ontdek vreemde geheimen in deze verhalende avonturengame!

Beacon Pines verscheen eerder deze week op de Nintendo Switch. In deze avonturengame bepaal jij als lezer hoe het verhaal verder gaat. Benieuwd hoe dit eruit ziet? Dan hebben we goed nieuws voor je, want youtubekanaal justonegamr heeft ruim een uur aan gameplaybeelden online gezet. De video hiervan kun je hieronder bekijken.

In Beacon Pines volg je het verhaal van Luka en zijn vrienden, die als enige doorhebben dat er iets vreemds aan de hand is in het oude warenhuis. Sluip het huis uit, ontdek geheimen en verzamel vreemde woorden die het lot kunnen veranderen. Tijdens je zoektocht door Beacon Pines kun je namelijk gouden amuletten vinden, elk met een woord erop. Deze kunnen op bepaalde keerpunten gebruikt worden om het verhaal drastisch te veranderen!