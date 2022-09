[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 39

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

Tunic

Verschijnt op: 27 september 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €27,99

Tunic is een isometrische actiegame waarin je een kleine vos speelt. Deze vos beleeft een groot avontuur wanneer hij strand in een verwoest land. Enkel bewapend met je nieuwsgierigheid ga je de strijd aan met hollosale wezens, verzamel je vreemde en machtige voorwerpen en ontdek je lang verloren geheimen. In een land met verloren legendes, oeroude krachten, grootste schatten en andere geheimen is er genoeg te doen om een grootse legende te worden!

Pathfinder: Wrath of the Righteous – Cloud Version

Verschijnt op: 29 september 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

Pathfinder is een isometrische RPG waarin jij zelf een party samenstelt en op een episch avontuur gaat. Creëer je eigen personage, welke dankzij de flexibiliteit van de Pathfinder First Edition-regelset erg divers kan zijn! Kies uit 25 klassen, 12 rassen en meer dan duizend spreuken en vaardigheden die bij jouw speelstijl passen. Het verhaal leidt je naar de Wereldwond, waar het ontstaan van een scheur naar de Afgrond tot een allesverwoestende invasie heeft geleid. Buurlanden proberen al honderd jaar om de vijand terug te drijven, maar zonder succes. Nu heb jij de kans om hier een einde aan te maken, maar dit is alles behalve makkelijk. Hoe pak jij het aan?

FIFA 23 Legacy Edition

Verschijnt op: 30 september 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99

Het heeft even geduurd, maar FIFA 23 Legacy Edition verschijnt eindelijk op de Switch. In dit nieuwe deel van de populaire voetbal franchise zitten de nieuwste tenues, clubs en selecties uit een aantal van de beste competities. Daarnaast biedt het ook de toevoeging van grote damesclubteams en een aantal van de beroemdste stations ter wereld! Let wel, de game vereist een download van minstens 14GB via het internet. Zorg er dus voor dat je genoeg opslag hebt!

Wat verder verschijnt in de week van 26 september tot en met 2 oktober:

26 september 2022: The Spirit and the Mouse – €16,79

26 september 2022: Kids Zoo Puzzle – €4,99

27 september 2022: Life in Willowdale: Farm Adventures – €39,99

27 september 2022: Alfred Hitchcock – Vertigo – €39,99

27 september 2022: Hokko Life – €19,99

27 september 2022: Moonscars – €19,99

27 september 2022: Penko Park – € 12,99

28 september 2022: Tip Top: Don’t Fall – €9,99

28 september 2022: Q.U.B.E. 10th Anniversary – €19,99

28 september 2022: Frogice – €2,99

29 september 2022: Dorfromantik – €14,99

29 september 2022: Let’s Build a Zoo – €16,97

29 september 2022: Let’s Build a Zoo & Dinosaur Island DLC – €22,39

29 september 2022: Railgrade – €19,99

29 september 2022: Crossroads Inn: A Fantasy Tavern Sim – €19,99

29 september 2022: Picross S8 – €9,99

29 september 2022: Moon Dancer – €18,99

29 september 2022: Shirone: the Dragon Girl– €14,99

29 september 2022: Poly Link – RPG Anime Girls – €2,99

29 september 2022: Treasures of the Roman Empire– €6,99

29 september 2022: Martian Panic– €27,99

29 september 2022: Casual Challenge Players’ Club – €4,99

29 september 2022: C.A.R.L – €12,49

29 september 2022: Touhou Shouji Tale of Beautiful Memories – €29,99

29 september 2022: Funtasia – €14,99

29 september 2022: Host 714 – €4,99

29 september 2022: Voodoo Detective – €12,49

29 september 2022: Escape Goat – €4,99

29 september 2022: Burger Patrol – €4,99

29 september 2022: Fashion Friends – €9,99

29 september 2022: Isekai Bride Hundting ~Fia Edition – €6,10

30 september 2022: Lemon Cake – €29,99

30 september 2022: Airoheart – €39,99

30 september 2022: Bunny Park – €19,99

30 september 2022: PAW Patrol: Grand Prix – €39,99

30 september 2022: The Legend of Heroes: Trails from Zero – €39,99

30 september 2022: Caffeine: Victoria’s Legacy – €17,99

30 september 2022: One Hell of a Ride – €6,99

30 september 2022: Sakura MMO 2 – €9,99

30 september 2022: 9 Clues 2: The Ward – €14,99

30 september 2022: Sword Art Online: Alicization Lycoris – €49,99

30 september 2022: Shotgun Farmers – €8,19

1 oktober 2022: Dinogotchi – €9,99

1 oktober 2022: Mision 1985 – €9,99

1 oktober 2022: Hazelnut Hex – €6,99

