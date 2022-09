Potions Permit gameplay verschenen

bekijk hier ruim 27 minuten aan gameplaybeelden van Potions Permit

Potions Permit verscheen afgelopen donderdag voor de Nintendo Switch. Onze Patricia heeft de game mogen reviewen en zij was daar gematigd positief over. Ze beloonde de game daarom met een nette 7. Hoewel het genezen van mensen goed in de smaak viel en de rol van een apotheker een leuke draai aan het genre is, kwam het spel volgens haar wat erg traag op gang. Daarnaast had de game volgens haar af en toe ook te kampen met wat technische mankementen. Mocht jij er voor jezelf nog niet helemaal uit zijn of je Potions Permit wel of niet wilt halen, dan heb ik goed nieuws voor je. Het YouTube-kanaal: Handheld Players heeft nu namelijk een uitgebreide video gedeeld met ruim 27 minuten aan gameplaybeelden van Potions Permit. Hiermee krijg jij alvast een goede indruk van wat het spel allemaal te bieden heeft. De video is hieronder te bekijken.

Potions Permit is een life simulator waarin je speelt met een apotheker die verhuist naar het fictieve dorpje Moonbury. Jij hebt van de burgemeester namelijk de taak gekregen om zijn zieke dochter te genezen. De inwoners van het dorp hebben echter slechte ervaringen met apothekers en vertrouwen liever op de ouderwetse geneesmethodes. De dochter van de burgemeester heb jij binnen no-time genezen en vervolgens vraagt de burgemeester jou om in het dorp te blijven om de mensen beter te leren kennen. Op dat moment begint jouw missie om banden op te bouwen met de inwoners van Moonbury en ze te overtuigen van de moderne alchemie.