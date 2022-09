Oxenfree II: Lost Signals uitgesteld naar 2023

Ze hebben de tijd hard nodig om de game “zeer speciaal” te maken

Oxenfree 2: Lost Signals werd vorig jaar tijdens een Indie Showcase aangekondigd en zou eigenlijk ergens dit jaar verschijnen. Game-ontwikkelaar Night School Studio maakte vandaag op Twitter bekend dat ze dit helaas niet gaan halen en de game uitstellen naar 2023. Ze hebben de extra tijd nodig om de game “zeer speciaal” te maken en er extra lokalisatie opties aan toe te voegen. Lees in de tweet hieronder hun volledige statement:

An update on OXENFREE II: Lost Signals pic.twitter.com/bEcwrvHUR9 — Night School Studio (@nightschoolers) September 24, 2022

Oxenfree 1 was een zogenaamd “super natural teen drama” die in 2016 verscheen. De game werd destijds erg positief onthaald door de manier waarop het zijn verhaal vertelde. Oxenfree 2: Lost Signals speelt zich 5 jaar na de gebeurtenissen van dit geprezen eerste deel af. Jij speelt als Riley, die terugkeert naar haar geboorteplaats, Camena. Hier onderzoekt ze mysterieuze radio frequenties en signalen die voor vreemde gebeurtenissen in de buurt zorgen.

Bekijk hieronder nogmaals de aankondigingstrailer van de game, om alvast een indruk van het spel te krijgen: